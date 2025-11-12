В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) направлено на полный разрыв связей с Российской Федерацией, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Депутат ПМР также полагает, что выход Молдавии из соглашений по СНГ - не только инициатива молдавских властей. По его словам, за этим стоят западные кураторы.