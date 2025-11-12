Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pridnestrove-2054623697.html
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ - РИА Новости, 12.11.2025
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ
Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) направлено на полный разрыв связей с... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:20:00+03:00
2025-11-12T23:20:00+03:00
в мире
молдавия
россия
майя санду
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251112/deputaty-2054600133.html
https://ria.ru/20251112/sovfedja-2054508988.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, майя санду, снг
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, СНГ
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ

Сафонов: выход Молдавии из ряда соглашений СНГ направлен на разрыв с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) направлено на полный разрыв связей с Российской Федерацией, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В среду правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств-участников содружества. Решение также коснулось соглашений о торговом налогообложении, расчетах между организациями, воинских перевозках, экологии, сотрудничестве в области химии и нефтехимии, использовании природного газа в качестве моторного топлива.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов
Вчера, 19:51
"То, что они (власти Молдавии - ред.) говорят, будто бы то или иное соглашение - оно устарело, что это никак не повлияет на тот же режим поездок граждан Молдовы и России, я думаю, это всё только то, что называется операцией прикрытия. На самом деле это всё направлено на полный разрыв связей между Москвой и Кишиневом", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат ПМР также полагает, что выход Молдавии из соглашений по СНГ - не только инициатива молдавских властей. По его словам, за этим стоят западные кураторы.
"Это та задача, которую поставило руководство Европейского союза. Надо это четко понимать", - отметил Сафонов.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
Вчера, 15:42
 
В миреМолдавияРоссияМайя СандуСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала