В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) направлено на полный разрыв связей с Российской Федерацией, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В среду правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств-участников содружества. Решение также коснулось соглашений о торговом налогообложении, расчетах между организациями, воинских перевозках, экологии, сотрудничестве в области химии и нефтехимии, использовании природного газа в качестве моторного топлива.
"То, что они (власти Молдавии - ред.) говорят, будто бы то или иное соглашение - оно устарело, что это никак не повлияет на тот же режим поездок граждан Молдовы и России, я думаю, это всё только то, что называется операцией прикрытия. На самом деле это всё направлено на полный разрыв связей между Москвой и Кишиневом", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Депутат ПМР также полагает, что выход Молдавии из соглашений по СНГ - не только инициатива молдавских властей. По его словам, за этим стоят западные кураторы.
"Это та задача, которую поставило руководство Европейского союза. Надо это четко понимать", - отметил Сафонов.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.