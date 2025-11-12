Президент Польши анонсировал изменения конституции страны

ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал начало работы над изменением конституции страны.
"Конституция по прошествии 30 лет нуждается в том, чтобы над ней задумались. Со всем уважением к создателям конституции 1997 года, но сегодня мы живем в совершенно иных реалиях. Скоро будет создан конституционный совет. Множество профессионалов, конституционалистов, юристов, заданием которых в рамках конституционного совета будет выработка такого предложения, которое будет приемлемо для парламентского большинства", - заявил Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24.
Президент пообещал, что проект новой конституции "точно будет попыткой систематизировать то, что происходит в Польше", так как "конституцию на протяжении последних двух лет регулярно нарушают".
При этом Навроцкий не стал уточнять, какие именно изменения он хочет внести в конституцию. Его предшественник Анджей Дуда неоднократно высказывался за необходимость перераспределения полномочий в пользу усиления власти президента.
