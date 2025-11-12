Премьер Великобритании призвал Би-би-си привести себя в порядок

ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вещательная телерадиокорпорация Би-би-си должна привести себя в порядок после того, как ее уличили в искажении речи президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям.