17:09 12.11.2025
Премьер Великобритании призвал Би-би-си привести себя в порядок
Премьер Великобритании призвал Би-би-си привести себя в порядок

Стармер призвал Би-би-си привести себя в порядок после искажения речи Трампа

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вещательная телерадиокорпорация Би-би-си должна привести себя в порядок после того, как ее уличили в искажении речи президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
"Там, где допускаются ошибки, им (Би-би-си - ред.) действительно нужно привести себя в порядок", - заявил Стармер в британском парламенте.
Он обвинил в ухудшении работы Би-би-си консервативные правительства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерБи-би-си
 
 
