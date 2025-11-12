Мишустин рассказал о новом законе, защищающем пользователей маркетплейсов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Закон, защищающий пользователей маркетплейсов, вступит в силу в октябре 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"По поручению президента правительство совершенствует нормативную базу, чтобы защитить интересы людей, которые используют их. И также предпринимателей, которые реализуют на них товары, услуги. Для чего с учетом обратной связи от бизнеса был подготовлен соответствующий федеральный закон", — сказал он на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения".
Премьер также отметил, что маркетплейсы вносят существенный вклад в рост рынка электронной торговли. Ее объемы за первое полугодие превысили пять триллионов рублей.
Другие заявления Мишустина:
- платформенная экономика сегодня обеспечивает около пяти процентов ВВП;
- IT-индустрия в России лидирует по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей;
- вклад IT-индустрии в ВВП страны практически удвоился за пять лет и составил 2,4%;
- объем продаж российского базового общесистемного ПО за три года вырос в два раза;
- отечественные системы управления ресурсами предприятия отвечают требованиям корпораций;
- российские умные колонки стали по-настоящему массовым продуктом;
- коммерческие компании работают над запуском беспилотного такси уже в 2026 году.
Российские IT-разработки заинтересовали участников GITEX в ОАЭ
31 октября, 11:14
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Ее экспозиция разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего запланировано более 90 сессий, в них примут участие более 600 спикеров. Помимо этого, пройдет церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.
В России разработали персональный "цифровой двойник" здоровья
26 октября, 18:14