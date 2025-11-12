https://ria.ru/20251112/pozhar-2054494008.html
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире - РИА Новости, 12.11.2025
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире
Жительница Ачинска Красноярского края пострадала из-за взрыва в квартире, после которого возник пожар, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
ачинск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ачинск
красноярский край
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве с пожаром в квартире