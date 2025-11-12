Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире - РИА Новости, 12.11.2025
14:58 12.11.2025
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире
происшествия
ачинск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ачинск
красноярский край
происшествия, ачинск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире

В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве с пожаром в квартире

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Жительница Ачинска Красноярского края пострадала из-за взрыва в квартире, после которого возник пожар, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"На третьем этаже в многоквартирном жилом доме произошло горение на площади 5 квадратных метров, пострадал один человек – это взрослая женщина. Был хлопок, несущие стены не повреждены, дом цел", - сказал представитель главка.
Также он уточнил, что прибывшие на место сотрудники подразделения МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. Для тушения были привлечены десять сотрудников чрезвычайного ведомства и четыре единицы техники. Причина ЧП устанавливается.
ПроисшествияАчинскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
