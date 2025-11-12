Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске потушили открытый огонь в административном здании - РИА Новости, 12.11.2025
08:20 12.11.2025
В Новосибирске потушили открытый огонь в административном здании
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске потушили открытый огонь в административном здании

Открытый огонь потушили в административном трехэтажном здании в Новосибирске

Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в трехэтажном административном здании в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее в главке сообщали, что утром в среду произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Тургенева. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 07.46 местного времени (03.46 мск) пожар был локализован. Небольшие ожоги рук получил охранник здания.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Для тушения пожара применяется высотная пожарная техника. Для мониторинга оперативной обстановки задействованы беспилотники.
