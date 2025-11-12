https://ria.ru/20251112/pozhar-2054383772.html
В Новосибирске потушили открытый огонь в административном здании
Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в трехэтажном административном здании в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.11.2025
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости.
Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в трехэтажном административном здании в Новосибирске, сообщает ГУМЧС
по региону.
Ранее в главке сообщали, что утром в среду произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Тургенева. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 07.46 местного времени (03.46 мск) пожар был локализован. Небольшие ожоги рук получил охранник здания.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Для тушения пожара применяется высотная пожарная техника. Для мониторинга оперативной обстановки задействованы беспилотники.