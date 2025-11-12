Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pozhar-2054376791.html
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги - РИА Новости, 12.11.2025
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги
Охранник горящего в Новосибирске трехэтажного административного здания получил незначительные ожоги рук, пожар ликвидируют 69 человек, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:35:00+03:00
2025-11-12T06:35:00+03:00
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006937860_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_cf271e0a7c84d42f09bc94231a664fa3.jpg
https://ria.ru/20251109/pozhar-2053745689.html
https://ria.ru/20251109/voronezh-2053747262.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006937860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55f8e68b78781c7c66d096cbf0210a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги

В Новосибирске охранник горящего административного здания получил ожоги рук

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Охранник горящего в Новосибирске трехэтажного административного здания получил незначительные ожоги рук, пожар ликвидируют 69 человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее в главке сообщали, что утром в среду произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Тургенева. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 7.46 (3.46 мск) пожар был локализован.
Пожар в производственном здании со стройматериалами под Екатеринбургом - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании
9 ноября, 07:41
"Рано утром поступило сообщение о пожаре на улице Тургенева. Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В этот момент горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Для тушения пожара сотрудники МЧС применяют высотную пожарную технику. Для мониторинга оперативной обстановки задействованы беспилотники. На месте работают 69 человек и 22 единицы техники.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Воронеже произошел пожар на коммунальном объекте
9 ноября, 08:09
 
ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала