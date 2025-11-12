https://ria.ru/20251112/pozhar-2054376791.html
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги
В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Охранник горящего в Новосибирске трехэтажного административного здания получил незначительные ожоги рук, пожар ликвидируют 69 человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее в главке сообщали, что утром в среду произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Тургенева. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 7.46 (3.46 мск) пожар был локализован.
"Рано утром поступило сообщение о пожаре на улице Тургенева. Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В этот момент горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Для тушения пожара сотрудники МЧС
применяют высотную пожарную технику. Для мониторинга оперативной обстановки задействованы беспилотники. На месте работают 69 человек и 22 единицы техники.