В Новосибирске охранник горящего здания получил ожоги

Ранее в главке сообщали, что утром в среду произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Тургенева. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В 7.46 (3.46 мск) пожар был локализован.

"Рано утром поступило сообщение о пожаре на улице Тургенева. Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В этот момент горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.