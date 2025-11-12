Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 12.11.2025
04:33 12.11.2025
В Новосибирске вспыхнул пожар в административном здании
Административное трехэтажное здание горит в Новосибирске на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожар уже локализован, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 12.11.2025
В Новосибирске вспыхнул пожар в административном здании

НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Административное трехэтажное здание горит в Новосибирске на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожар уже локализован, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
"Произошел пожар в трехэтажном административном здании. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по рангу вызова №2. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 07.46 местного времени (03.46 мск) пожар на улице Тургенева был локализован.
В здании, по данным справочника 2ГИС, работают 47 различных организаций, офисов, студий, пункты выдачи заказов маркетплейсов и ряд других.
