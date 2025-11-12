Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о ребенке, пострадавшем в Красногорске
09:33 12.11.2025
Появились подробности о ребенке, пострадавшем в Красногорске
Появились подробности о ребенке, пострадавшем в Красногорске
2025-11-12T09:33:00+03:00
2025-11-12T09:33:00+03:00
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
красногорск, московская область (подмосковье), россия, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились подробности о ребенке, пострадавшем в Красногорске

Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пострадавший в подмосковном Красногорске ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы, сообщила в среду детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Трагедия в Красногорске. 9-летний мальчик пытался подобрать деньги, которые увидел на земле. Деньгами было замаскировано самодельное взрывное устройство. Раздался взрыв. У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребенок в тяжелом состоянии", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.
КрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
