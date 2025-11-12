https://ria.ru/20251112/popytki-2054408950.html
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Попытки диверсий на энергообъектах участились в Запорожской области, сообщило министерство энергетики региона.
"Участились попытки диверсий на энергообъектах. Злоумышленники, используя обман и провокации, пытаются вовлечь граждан в преступную деятельность, ставя под угрозу не только их жизни и здоровье, но и стабильность энергоснабжения всего региона", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что самовольное проникновение на территорию электроподстанций – это не просто нарушение закона, но и прямая угроза безопасности.
"За совершение диверсионных действий на объектах энергетики предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 281 Уголовного кодекса РФ
. Виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет", - подчеркнули в министерстве и призвали сообщать о подозрительных лицах вблизи электроподстанций.