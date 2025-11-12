В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах

"Участились попытки диверсий на энергообъектах. Злоумышленники, используя обман и провокации, пытаются вовлечь граждан в преступную деятельность, ставя под угрозу не только их жизни и здоровье, но и стабильность энергоснабжения всего региона", - говорится в сообщении.