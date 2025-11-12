Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах - РИА Новости, 12.11.2025
10:48 12.11.2025
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах - РИА Новости, 12.11.2025
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах
Попытки диверсий на энергообъектах участились в Запорожской области, сообщило министерство энергетики региона. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, запорожская область, россия
В мире, Запорожская область, Россия
В Запорожской области предупредили о росте числа диверсий на энергообъектах

Минэнерго: в Запорожской области участились попытки диверсий на энергообъектах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Попытки диверсий на энергообъектах участились в Запорожской области, сообщило министерство энергетики региона.
"Участились попытки диверсий на энергообъектах. Злоумышленники, используя обман и провокации, пытаются вовлечь граждан в преступную деятельность, ставя под угрозу не только их жизни и здоровье, но и стабильность энергоснабжения всего региона", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что самовольное проникновение на территорию электроподстанций – это не просто нарушение закона, но и прямая угроза безопасности.
"За совершение диверсионных действий на объектах энергетики предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 281 Уголовного кодекса РФ. Виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет", - подчеркнули в министерстве и призвали сообщать о подозрительных лицах вблизи электроподстанций.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Нальчике оштрафовали мужчину за несообщение о подготовке диверсии
Вчера, 02:59
 
В миреЗапорожская областьРоссия
 
 
