Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую
07:27 12.11.2025
Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую
Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции "Новогодний подарок солдату", сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин. РИА Новости, 12.11.2025
2025
Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую

Жители Курильского района собрали новогодние посылки для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции "Новогодний подарок солдату", сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин.
По информации главы района, акцию "Новогодний подарок солдату" организовали активистки местных отделений Союза женщин России и партии "Единая Россия".
"Вместе они собрали и уже передали в пункт приема несколько больших коробок подарков, которые обязательно подарят тепло и поддержку нашим защитникам", – написал мэр на своей странице в Telegram-канале.
Руководитель администрации Курильского района поблагодарил земляков за отзывчивость и готовность участвовать в важном общем деле.
Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
3 октября, 18:36
 
Надежные люди
 
 
