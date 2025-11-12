https://ria.ru/20251112/pomosch-2054380428.html
Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую
Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции "Новогодний подарок солдату", сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин. РИА Новости, 12.11.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции "Новогодний подарок солдату", сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин.
По информации главы района, акцию "Новогодний подарок солдату" организовали активистки местных отделений Союза женщин России
и партии "Единая Россия
".
"Вместе они собрали и уже передали в пункт приема несколько больших коробок подарков, которые обязательно подарят тепло и поддержку нашим защитникам", – написал мэр на своей странице в Telegram-канале.
Руководитель администрации Курильского района поблагодарил земляков за отзывчивость и готовность участвовать в важном общем деле.