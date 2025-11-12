Президент Польши в борьбе с правительством отказался назначать судей

ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий в противостоянии с правительством отказался назначать 46 судей, сообщил глава государства журналистам в среду.

Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг статуса так называемых "неосудей" - судей, назначенных после судебной реформы, проведённой правящей с 2015 по 2023 годы партией " Право и справедливость ". Реформа изменила порядок формирования Национального судебного совета, который выдвигает кандидатов на судебные должности. Если ранее большинство членов совета выбирались самими судьями, то после изменений их стал назначать сейм. Критики реформы считают, что это поставило под угрозу независимость судебной власти.

Судьи, получившие назначения по представлению нового состава KRS, неофициально именуются "неосудьи". Таковых в настоящее время несколько сотен, включая часть судей Верховного суда. "Неосудьи" находятся в конфронтации с судьями, назначенными до реформы, которые не считают тех судьями.

"Каждый судья, назначенный президентом Польши, является судьей Польши. Прерогативой президента является назначение, но он также может отказаться от этих назначений. Сегодня я пользуюсь этим правом - отказываю в назначении 46 судей", - сказал Навроцкий

При этом Навроцкий заявил, что по его мнению спор о "неосудьях" носит "исключительно публицистический характер" и "служит разрушению государства".

"Каждый назначенный моими предшественниками судья является судьей Республики Польша", - добавил он.

Навроцкий привел примеры ситуаций, когда решения "неосудей" отменялись вышестоящими судами, в том числе приговор обвиняемому в об убийстве жены и двух детей, когда апелляционный суд отменил приговор в виде пожизненного заключения, решив начать процесс заново. Поводом для такого решения стал тот факт, что приговор по делу вынес "неосудья".

После парламентских выборов 2023 года и смены власти в Польше новое правительство Дональда Туска объявило о намерении провести реформу судебной системы и вернуть независимый порядок формирования KRS. Однако вопрос о статусе назначенных ранее судей остаётся открытым. Часть экспертов предлагает признать их назначения недействительными, другие — провести повторное утверждение в соответствии с обновлёнными правилами.