Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня скажется влияние южного циклона, из-за чего небо продолжит хмуриться и днем местами может брызнуть небольшой дождь. Температура воздуха после полудня плюс 3 - плюс 6", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – стабильное – 749 миллиметров ртутного столба.

"В четверг слабые очаговые моросящие осадки возможны в основном ночью и утром, возможен туман, днем плюс 4 - плюс 7. В пятницу, в теплом секторе атлантического циклона, усилится ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, будет облачно, к вечеру пройдет кратковременный дождь, дневная температура повысится до плюс 7 - плюс 10", - добавил он.

Специалист подчеркнул, что в субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и сменой фазы осадков – ливни станут переходить в заряды мокрого снега.