В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента

ЯКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в избиении до смерти 18-летнего студента в Якутске задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Как отметили в следственном управлении, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Следствием установлено, что 1 ноября конфликт между фигурантом уголовного дела и его сокурсником возник в ходе совместного распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 10 ноября.
"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены экспертные исследования, осуществляются иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
26 октября, 19:08