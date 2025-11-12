Рейтинг@Mail.ru
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 12.11.2025 (обновлено: 17:39 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/podozrevaemyy--2054558791.html
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента - РИА Новости, 12.11.2025
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента
Подозреваемый в избиении до смерти 18-летнего студента в Якутске задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК России по РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:32:00+03:00
2025-11-12T17:39:00+03:00
северо-восточный федеральный университет
россия
якутск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054560519_0:39:987:594_1920x0_80_0_0_0ac2f1759aeb3d47cdcb130e75c378dc.jpg
https://ria.ru/20251107/zaderzhanie-2053461767.html
https://ria.ru/20251026/ekaterinburg-2050767108.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054560519_90:0:987:673_1920x0_80_0_0_90a78dc7d6c789059d173ef562db730e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-восточный федеральный университет, россия, якутск, происшествия
Северо-Восточный федеральный университет, Россия, Якутск, Происшествия
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента

Подозреваемый в избиении до смерти 18-летнего студента в Якутске задержан

© Следком Якутии/TelegramПодозреваемый в избиении до смерти студента в Якутске во время следственных действий
Подозреваемый в избиении до смерти студента в Якутске во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Следком Якутии/Telegram
Подозреваемый в избиении до смерти студента в Якутске во время следственных действий
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в избиении до смерти 18-летнего студента в Якутске задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее сообщалось, что 18-летний студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс. В Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова (СВФУ) начались следственные мероприятия.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
7 ноября, 15:20
Как отметили в следственном управлении, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Следствием установлено, что 1 ноября конфликт между фигурантом уголовного дела и его сокурсником возник в ходе совместного распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 10 ноября.
"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены экспертные исследования, осуществляются иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
26 октября, 19:08
 
Северо-Восточный федеральный университетРоссияЯкутскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала