В Подмосковье возбудили дело после ДТП с подростком на багги
2025-11-12T10:56:00+03:00
2025-11-12T10:56:00+03:00
2025-11-12T10:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48fcbcc9c112e888e0fea8684fc17ec5.jpg
https://ria.ru/20251112/vzryvchatka-2054399719.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0038f2f52ae3b464334baaf95fe3d667.jpg
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, МВД ведет проверку.
2025-11-12T10:56
true
PT0M11S
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Подмосковье, где подросток на багги сбил двух женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
Накануне в подмосковном главке МВД сообщили, что 13-летний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области
, пострадавшие госпитализированы.
"Следственным отделом по городу Можайск
ГСУ СК России
по Московской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования нескольких человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием багги, за рулем которого находился несовершеннолетний (пункт "в" части 2 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером подросток, управляя багги на участке автодороги в Рузском муниципальном округе, наехал на перрон автостанции, где находились две женщины. В результате наезда они госпитализированы. Отмечается, что следователем осмотрено место происшествия, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, допрошены свидетели.
Одна из двух из пострадавших ДТП с багги находится в тяжелом состоянии, другая – в состоянии средней тяжести, сообщили ранее РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.