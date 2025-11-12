В Подмосковье возбудили дело после ДТП с подростком на багги

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Подмосковье, где подросток на багги сбил двух женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.

Накануне в подмосковном главке МВД сообщили, что 13-летний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области , пострадавшие госпитализированы.

"Следственным отделом по городу Можайск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования нескольких человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием багги, за рулем которого находился несовершеннолетний (пункт "в" части 2 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером подросток, управляя багги на участке автодороги в Рузском муниципальном округе, наехал на перрон автостанции, где находились две женщины. В результате наезда они госпитализированы. Отмечается, что следователем осмотрено место происшествия, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, допрошены свидетели.