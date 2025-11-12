Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии

https://ria.ru/20251112/pnevmoniya-2054380265.html
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Курение почти в четыре раза повышает риск развития пневмонии, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
"Курение повышает риск развития пневмонии почти в четыре раза. Курение – это не только проблема, связанная с развитием хронических респираторных заболеваний, но и предрасполагающий фактор для острых состояний – таких, как пневмония", - сказал Авдеев
.
Он добавил, что в России
все пациенты, перенесшие пневмонию, с точки зрения организации медицинской помощи, должны находиться под наблюдением врача, регулярно проходить диспансеризацию.
"Процент диспансеризации больных с пневмонией в среднем довольно высок по стране – более 70 процентов. Такого подхода нет нигде в мире, и это уникальный опыт, которым нужно делиться", - заключил Авдеев.