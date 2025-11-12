Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Курение почти в четыре раза повышает риск развития пневмонии, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

"Процент диспансеризации больных с пневмонией в среднем довольно высок по стране – более 70 процентов. Такого подхода нет нигде в мире, и это уникальный опыт, которым нужно делиться", - заключил Авдеев.