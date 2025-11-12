Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии - РИА Новости, 12.11.2025
07:24 12.11.2025
Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии
Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии - РИА Новости, 12.11.2025
Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии
Курение почти в четыре раза повышает риск развития пневмонии, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и... РИА Новости, 12.11.2025
общество
россия
сергей авдеев
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, сергей авдеев
Общество, Россия, Сергей Авдеев
Врач рассказал, как курение повышает риск развития пневмонии

Врач Авдеев: курение в четыре раза повышает риск развития пневмонии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Курение почти в четыре раза повышает риск развития пневмонии, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии
03:12
"Курение повышает риск развития пневмонии почти в четыре раза. Курение – это не только проблема, связанная с развитием хронических респираторных заболеваний, но и предрасполагающий фактор для острых состояний – таких, как пневмония", - сказал Авдеев.
Он добавил, что в России все пациенты, перенесшие пневмонию, с точки зрения организации медицинской помощи, должны находиться под наблюдением врача, регулярно проходить диспансеризацию.
"Процент диспансеризации больных с пневмонией в среднем довольно высок по стране – более 70 процентов. Такого подхода нет нигде в мире, и это уникальный опыт, которым нужно делиться", - заключил Авдеев.
Пепельница с окурками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
9 сентября, 02:40
 
ОбществоРоссияСергей Авдеев
 
 
