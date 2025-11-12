Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия являются симптомами пневмонии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Пневмония - это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов. Среди симптомов заболевания: кашель, подъем температуры тела, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость, значительное ухудшение общего самочувствия", - рассказали в ведомстве.

Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или осложнением других болезней, например, коронавирусной инфекции, кори, коклюша и других. В пресс-службе уточнили, что 80% осложнений гриппа у взрослых также приходится на пневмонию.

"Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов, таких как лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний", - пояснили в Роспотребнадзоре

Своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори, коклюша является самым эффективным средством профилактики пневмонии, пояснили в пресс-службе.

"К мерам неспецифической профилактики относятся: соблюдение правил здорового образа жизни; здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов; мытье рук с мылом или обработка антисептиками; соблюдение социальной дистанции; регулярное проветривание и уборка дома", - сообщили в ведомстве.