Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pnevmoniya-2054366670.html
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии - РИА Новости, 12.11.2025
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии
Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия являются симптомами пневмонии, рассказали РИА... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T03:12:00+03:00
2025-11-12T03:12:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20251109/rospotrebnadzor-2053774664.html
https://ria.ru/20250923/bolezn-2043793114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии

Роспотребнадзор назвал кашель, озноб и потливость симптомами пневмонии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия являются симптомами пневмонии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Пневмония - это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов. Среди симптомов заболевания: кашель, подъем температуры тела, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость, значительное ухудшение общего самочувствия", - рассказали в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Роспотребнадзор перечислил симптомы ботулизма
9 ноября, 13:36
Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или осложнением других болезней, например, коронавирусной инфекции, кори, коклюша и других. В пресс-службе уточнили, что 80% осложнений гриппа у взрослых также приходится на пневмонию.
"Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов, таких как лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори, коклюша является самым эффективным средством профилактики пневмонии, пояснили в пресс-службе.
"К мерам неспецифической профилактики относятся: соблюдение правил здорового образа жизни; здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов; мытье рук с мылом или обработка антисептиками; соблюдение социальной дистанции; регулярное проветривание и уборка дома", - сообщили в ведомстве.
При появлении симптомов пневмонии в Роспотребнадзоре рекомендовали не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь
23 сентября, 16:57
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала