Рейтинг@Mail.ru
В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pnevmokokk-2054395925.html
В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка
В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка - РИА Новости, 12.11.2025
В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка
Вакцинация от пневмококка, в первую очередь, необходима пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, в 2025 году появилась новая 20-валентная... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:46:00+03:00
2025-11-12T09:46:00+03:00
россия
сергей авдеев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051544155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей авдеев, здоровье - общество
Россия, Сергей Авдеев, Здоровье - Общество
В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка

Сеченовский университет рассказал о необходимости вакцины от пневмококка пожилым

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинация от пневмококка, в первую очередь, необходима пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, в 2025 году появилась новая 20-валентная конъюгированная вакцина, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
"Не стоит забывать про вакцинацию от пневмококка. В первую очередь, о вакцинации стоит подумать людям из групп риска: пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями: болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, болезни легких, почек и другие", - сказал Авдеев.
Он добавил, что необходимо вести здоровый образ жизни, так как прием алкоголя, курение – это факторы, влияющие на развитие пневмонии.
Авдеев также напомнил, что в этом году появилась новая 20-валентная конъюгированная вакцина, это значительно улучшает возможности профилактики.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября, 16:09
 
РоссияСергей АвдеевЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала