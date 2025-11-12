В Сеченовском университете рассказали, кому нужна вакцина от пневмококка

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинация от пневмококка, в первую очередь, необходима пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, в 2025 году появилась новая 20-валентная конъюгированная вакцина, сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.

"Не стоит забывать про вакцинацию от пневмококка. В первую очередь, о вакцинации стоит подумать людям из групп риска: пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями: болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, болезни легких, почек и другие", - сказал Авдеев

Он добавил, что необходимо вести здоровый образ жизни, так как прием алкоголя, курение – это факторы, влияющие на развитие пневмонии.