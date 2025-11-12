Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
13:59 12.11.2025 (обновлено: 14:22 12.11.2025)
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной...
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним

Депутат Рады Дмитрук предложил США арестовать Зеленского

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа <…>", — написал он.
Политик отметил, что это стало бы сигналом для мира и показало бы приверженность США защите свои интересов.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
 
