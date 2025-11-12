Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил по случаю 70-летия бундесвера, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии.

"Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне . Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников", - заявил Писториус во время торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера. Его выступление транслировал телеканал ZDF

Писториус заверил, что бундесвер ориентируется на "оборону страны и альянса ( НАТО - ред.).

"Уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться. В этом смысл бундесвера, готового к обороне", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что власти ФРГ продолжат курс на усиление армии.

"Мы хотели и хотим, чтобы бундесвер был сильнее во всей стране", - заключил Писториус.

Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.