Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны - РИА Новости, 12.11.2025
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил по случаю 70-летия бундесвера, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:59:00+03:00
2025-11-12T20:59:00+03:00
2025-11-12T21:00:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил по случаю 70-летия бундесвера, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии.
"Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне
. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников", - заявил Писториус
во время торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера. Его выступление транслировал телеканал ZDF
.
Писториус заверил, что бундесвер ориентируется на "оборону страны и альянса (НАТО
- ред.).
"Уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться. В этом смысл бундесвера, готового к обороне", - сказал он.
При этом министр подчеркнул, что власти ФРГ
продолжат курс на усиление армии.
"Мы хотели и хотим, чтобы бундесвер был сильнее во всей стране", - заключил Писториус.
Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
В последние годы Россия
отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В МИД РФ заявляли, что Москва
остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.