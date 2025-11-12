Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны - РИА Новости, 12.11.2025
20:59 12.11.2025 (обновлено: 21:00 12.11.2025)
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны

Писториус напомнил, что немецкая армия создавалась под обещание не вести войны

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил по случаю 70-летия бундесвера, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии.
"Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников", - заявил Писториус во время торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера. Его выступление транслировал телеканал ZDF.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Германии раскритиковали заявление Писториуса о российских солдатах
16 июля, 14:21
Писториус заверил, что бундесвер ориентируется на "оборону страны и альянса (НАТО - ред.).
"Уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться. В этом смысл бундесвера, готового к обороне", - сказал он.
При этом министр подчеркнул, что власти ФРГ продолжат курс на усиление армии.
"Мы хотели и хотим, чтобы бундесвер был сильнее во всей стране", - заключил Писториус.
Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
9 сентября, 03:44
 
