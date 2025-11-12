https://ria.ru/20251112/peskov-2054441934.html
Песков высказался о сотрудничестве России и Армении
Песков высказался о сотрудничестве России и Армении - РИА Новости, 12.11.2025
Песков высказался о сотрудничестве России и Армении
В Кремле надеются на продолжение двустороннего сотрудничества с Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:25:00+03:00
2025-11-12T12:25:00+03:00
2025-11-12T12:25:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
россия
армения
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251112/svr-2054440786.html
россия
армения
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, россия, армения, москва, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дмитрий Песков, Россия, Армения, Москва, В мире
Песков высказался о сотрудничестве России и Армении
Песков: в Кремле рассчитывают на продолжение сотрудничества с Арменией