В Кремле рассказали о взаимодействии России и Армении - РИА Новости, 12.11.2025
12:23 12.11.2025
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Армении
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Армении
россия
армения
москва
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия, армения, москва, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее в среду Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева.
"Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов с Ереваном. Будем это делать и дальше", - сказал Песков. ​
РоссияАрменияМоскваДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
