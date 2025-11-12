https://ria.ru/20251112/peskov-2054440493.html
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Армении
Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:23:00+03:00
россия
армения
москва
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
