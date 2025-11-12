В Кремле рассказали о взаимодействии России и Армении

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.