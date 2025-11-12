Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Перу открыла дело против экс-президента Умалы
02:10 12.11.2025
Прокуратура Перу открыла дело против экс-президента Умалы
Прокуратура Перу открыла расследование в отношении экс-президента страны Ольянты Умалы по делу об убийстве и исчезновении людей во время вооруженного конфликта
в мире, перу, ольянта умала
В мире, Перу, Ольянта Умала
Прокуратура Перу открыла дело против экс-президента Умалы

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура Перу открыла расследование в отношении экс-президента страны Ольянты Умалы по делу об убийстве и исчезновении людей во время вооруженного конфликта, пришедшегося на 1980-2000 годы, сообщило ведомство.
Речь идёт о серьезном противостоянии между перуанской армией и террористическими крайне левыми группировками "Сияющий путь" и "Революционное движение Тупак Амару". В результате этой борьбы погибли десятки тысяч людей с обеих сторон, в том числе мирное население, которое также подвергалось насилию со стороны военных и полиции.
"Прокуратура ... начала предварительное расследование против Ольянты Умалы и ещё четырех бывших военных армии Перу в связи с такими преступлениями, как тяжкое убийство (внесудебные казни) и насильственные исчезновения, предположительно совершённые в 1992 году на военной базе Мадре Миа", - отмечает прокуратура.
Умала с июня 1992 года был главой батальона на этой базе.
По данным прокуратуры, подчиненные Умалы пытали и убили двух мужчин, а также похитили ещё трёх человек.
В апреле 2025 года уголовный суд Перу вынес приговор бывшему президенту Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании и отмывании денег. Экс-глава государства был приговорен к 15 годам тюрьмы.
