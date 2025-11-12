Рейтинг@Mail.ru
23:23 12.11.2025
В Перми у двух детей выявили гепатит А
У двух школьников в Перми выявили гепатит А, в школе, где учатся заболевшие дети, проведена санитарная обработка, сообщает прокуратура Пермского края. РИА Новости, 12.11.2025
происшествия, пермь, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
УФА, 12 ноя - РИА Новости. У двух школьников в Перми выявили гепатит А, в школе, где учатся заболевшие дети, проведена санитарная обработка, сообщает прокуратура Пермского края.
"Прокуратура Свердловского района города Перми взяла на контроль расследование случаев заболевания гепатитом А у двух учащихся общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.
В учебном заведении проведена санитарная обработка помещений, управлением Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. По итогам их реализации при наличии оснований будут приняты меры реагирования в целях обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних, следует из релиза надзорного ведомства.
Местные издания пишут, что оба заболевших были из одной семьи и, по предварительным данным, они пили некипяченую воду из-под крана.
Гепатит А является острым инфекционным заболеваниям печени. Инфекция передаётся через продукты питания, воду или при контакте с заболевшим.
Заголовок открываемого материала