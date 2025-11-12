В Перми у двух детей выявили гепатит А

УФА, 12 ноя - РИА Новости. У двух школьников в Перми выявили гепатит А, в школе, где учатся заболевшие дети, проведена санитарная обработка, сообщает У двух школьников в Перми выявили гепатит А, в школе, где учатся заболевшие дети, проведена санитарная обработка, сообщает прокуратура Пермского края

"Прокуратура Свердловского района города Перми взяла на контроль расследование случаев заболевания гепатитом А у двух учащихся общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

В учебном заведении проведена санитарная обработка помещений, управлением Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. По итогам их реализации при наличии оснований будут приняты меры реагирования в целях обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних, следует из релиза надзорного ведомства.

Местные издания пишут, что оба заболевших были из одной семьи и, по предварительным данным, они пили некипяченую воду из-под крана.