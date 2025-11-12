Рейтинг@Mail.ru
ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических
06:16 12.11.2025 (обновлено: 09:17 12.11.2025)
ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических
россия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, поэтому такие операции включат в признаки мошеннических, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.
"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", — сказал он.
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:66557
11 февраля, 13:50
При этом банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.
Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций увеличилось до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
Вчера, 08:44
"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах", — сказал директор департамента ЦБ.
Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22 октября, 08:08
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
