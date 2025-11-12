ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, поэтому такие операции включат в признаки мошеннических, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.
"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", — сказал он.
При этом банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.
Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций увеличилось до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.
"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах", — сказал директор департамента ЦБ.
Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
