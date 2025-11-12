ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП , поэтому такие операции включат в признаки мошеннических, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", — сказал он.

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 17 % Пытались, но не смогли 77.6 % Никогда с ними не сталкивался/лась 5.4 % Проголосовать

При этом банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.

Уваров отметил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций увеличилось до шести. За это время у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана.

"Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах", — сказал директор департамента ЦБ.

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: