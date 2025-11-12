Рейтинг@Mail.ru
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины
20:01 12.11.2025 (обновлено: 23:08 12.11.2025)
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.11.2025
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, россия, украина, сергей кислица
В мире, Россия, Украина, Сергей Кислица
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины

Times заявила о приостановке переговоров России и Украины

Флаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины.
"Поскольку переговоры в этом году не привели практически ни к каким подвижкам, от них сейчас отказались", — говорится в публикации, посвященной интервью Кислицы.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Киева по украинскому урегулированию
Вчера, 19:55
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков
Вчера, 17:17
 
В миреРоссияУкраинаСергей Кислица
 
 
