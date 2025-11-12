Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде - РИА Новости, 12.11.2025
17:34 12.11.2025
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде
Вопросы безопасности Запорожской АЭС будут в числе прочего обсуждаться на предстоящих 14 ноября в Калининграде переговорах делегаций России и МАГАТЭ, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде

Лихачев: РФ и МАГАТЭ обсудят в Калининграде безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вопросы безопасности Запорожской АЭС будут в числе прочего обсуждаться на предстоящих 14 ноября в Калининграде переговорах делегаций России и МАГАТЭ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы, конечно, будем ставить вопросы и в целом безопасности этого крупнейшего в Европе атомно-энергетического объекта, и о конкретных шагах, которые будем предпринимать в координации с МАГАТЭ с целью недопущения какой-либо ядерной аварии", - сказал Лихачев.
