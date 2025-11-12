Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вопросы безопасности Запорожской АЭС будут в числе прочего обсуждаться на предстоящих 14 ноября в Калининграде переговорах делегаций России и МАГАТЭ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.