https://ria.ru/20251112/peregovory-2054559575.html
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде - РИА Новости, 12.11.2025
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде
Вопросы безопасности Запорожской АЭС будут в числе прочего обсуждаться на предстоящих 14 ноября в Калининграде переговорах делегаций России и МАГАТЭ, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:34:00+03:00
2025-11-12T17:34:00+03:00
2025-11-12T17:34:00+03:00
калининград
россия
европа
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
россия
европа
Лихачев назвал одну из тем переговоров с МАГАТЭ в Калининграде
Лихачев: РФ и МАГАТЭ обсудят в Калининграде безопасность Запорожской АЭС