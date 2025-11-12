https://ria.ru/20251112/peregovory-2054517422.html
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились
Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле завершились, встреча продлилась 1,5 часа, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:04:00+03:00
Переговоры Путина и Токаева в Кремле продлились 1,5 часа