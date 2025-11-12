Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились - РИА Новости, 12.11.2025
16:04 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились - РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились
Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле завершились, встреча продлилась 1,5 часа, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2025
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
москва
москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Переговоры Путина и Токаева в Кремле завершились

Переговоры Путина и Токаева в Кремле продлились 1,5 часа

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле завершились, встреча продлилась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
