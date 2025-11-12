Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pashinyan-2054454149.html
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении - РИА Новости, 12.11.2025
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нелепыми утверждения о формировании разведывательной службы страны с помощью американских и британских спецслужб. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:07:00+03:00
2025-11-12T13:07:00+03:00
в мире
армения
сша
великобритания
никол пашинян
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg
https://ria.ru/20250922/razvedka-2043345886.html
армения
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_06e2009cc9422a471723206bbaaa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, великобритания, никол пашинян, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, Армения, США, Великобритания, Никол Пашинян, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении

Пашинян назвал нелепыми утверждения о создании СВР Армении с помощью США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нелепыми утверждения о формировании разведывательной службы страны с помощью американских и британских спецслужб.
Ранее лидер антироссийской партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян заявил, что при содействии ЦРУ и британской МИ-6 в Армении создана новая служба внешней контрразведки.
"Это нелепость… До создания СВР был приняты соответствующий закон, были решения правительства… США и Великобритания с этим не связаны, к этому причастна только Республика Армения, а СВР Армении, как и любая другая служба внешней разведки, сотрудничает с коллегами из России, США, Великобритании, других стран-партнеров", - заявил Пашинян.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Британская разведка открывает новые возможности для наших спецслужб
22 сентября, 08:00
 
В миреАрменияСШАВеликобританияНикол ПашинянСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала