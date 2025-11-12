https://ria.ru/20251112/pashinyan-2054454149.html
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении - РИА Новости, 12.11.2025
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нелепыми утверждения о формировании разведывательной службы страны с помощью американских и британских спецслужб. РИА Новости, 12.11.2025
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
Пашинян назвал нелепыми утверждения о создании СВР Армении с помощью США