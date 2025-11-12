Рейтинг@Mail.ru
20:36 12.11.2025 (обновлено: 22:17 12.11.2025)
На Западе предрекли раскол в отношениях Трампа и Зеленского
Скандал с НАБУ может негативно сказаться на отношениях Трампа и Зеленского, сообщил ABC News. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:36:00+03:00
2025-11-12T22:17:00+03:00
в мире
украина
киев
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
На Западе предрекли раскол в отношениях Трампа и Зеленского

ABC News: скандал с НАБУ негативно скажется на отношениях Трампа и Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Скандал с НАБУ может негативно сказаться на отношениях Трампа и Зеленского, сообщил ABC News.
"Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Вчера, 17:24
В материале также упоминается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционному скандалу может подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 15:10
 
