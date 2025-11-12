Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

На Западе предрекли раскол в отношениях Трампа и Зеленского

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Скандал с НАБУ может негативно сказаться на отношениях Трампа и Зеленского, сообщил Скандал с НАБУ может негативно сказаться на отношениях Трампа и Зеленского, сообщил ABC News

"Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции", — говорится в публикации.

В материале также упоминается, что возможная причастность высокопоставленных министров к коррупционному скандалу может подорвать "моральный дух украинского общества в разгар боевых действий".

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины