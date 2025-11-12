Рейтинг@Mail.ru
В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара
Хорошие новости
 
13:21 12.11.2025
В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара
В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара
В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара
Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
хорошие новости
мадагаскар
москва
россия
мадагаскар
москва
россия
мадагаскар, москва, россия
Хорошие новости, Мадагаскар, Москва, Россия
В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара

Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Аптекарском огороде в Москве

© Аптекарский огород МГУ/TelegramРедкая орхидея из Мадагаскара в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Редкая орхидея из Мадагаскара в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Аптекарский огород МГУ/Telegram
Редкая орхидея из Мадагаскара в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Аптекарском огороде. В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" представили эффектную орхидею Ангрекум (Angraecum comorense syn. superbum) — растение, которое в природе встречается исключительно редко в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке и на островах Индийского океана", - рассказали в пресс-службе.
В ботсаде уточнили, что этот цветок отличается крупными белыми лепестками (до 9 сантиметров в диаметре) и нежным ароматом. В естественной среде Ангрекум растёт на высоте около 400 метров над уровнем моря, и увидеть его живьём удаётся немногим ботаникам.
"Теперь москвичи и гости города могут наблюдать это экзотическое чудо воочию - орхидея представлена в одной из стеклянных витрин Пальмовой оранжереи с 12 ноября. С 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" пройдёт крупнейший в России ежегодный Фестиваль орхидей", - добавили в пресс-службе.
Хорошие новости
 
 
