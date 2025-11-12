В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в Аптекарском огороде. В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" представили эффектную орхидею Ангрекум (Angraecum comorense syn. superbum) — растение, которое в природе встречается исключительно редко в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке и на островах Индийского океана", - рассказали в пресс-службе.
В ботсаде уточнили, что этот цветок отличается крупными белыми лепестками (до 9 сантиметров в диаметре) и нежным ароматом. В естественной среде Ангрекум растёт на высоте около 400 метров над уровнем моря, и увидеть его живьём удаётся немногим ботаникам.
"Теперь москвичи и гости города могут наблюдать это экзотическое чудо воочию - орхидея представлена в одной из стеклянных витрин Пальмовой оранжереи с 12 ноября. С 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" пройдёт крупнейший в России ежегодный Фестиваль орхидей", - добавили в пресс-службе.