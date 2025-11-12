В Аптекарском огороде зацвела редкая орхидея из Мадагаскара

В ботсаде уточнили, что этот цветок отличается крупными белыми лепестками (до 9 сантиметров в диаметре) и нежным ароматом. В естественной среде Ангрекум растёт на высоте около 400 метров над уровнем моря, и увидеть его живьём удаётся немногим ботаникам.