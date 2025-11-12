Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 40% россиян испытывают заметный упадок энергии и настроения осенью, у 24% прослеживается легкая усталость, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Лишь 35% встречают осень с энтузиазмом, отмечая любовь к прохладе и особой атмосфере этого времени года, 24% опрошенных россиян признались в легкой усталости, но отметили, что сохраняют привычный ритм жизни, тогда как 41% испытывают заметный упадок энергии и настроения", - говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что основными причинами апатии становятся природные факторы: 48% опрошенных ссылаются на недостаток солнца и тепла, объясняя свое стремление к домашнему уюту, 30% респондентов указали, что холод и дожди мешают им строить планы, а 15% признали психологические сложности с самоорганизацией, лишь 7% участников исследования отметили нехватку компании или вдохновения как ключевой фактор.

"Эмоциональный фон осени характеризуется преобладанием лени и апатии (37%), легкой меланхолии (27%), чувства уюта (20%) и ностальгии (11%). Лишь 5% респондентов испытывают в этот период воодушевление и вдохновение", - отметили аналитики.

В исследовании уточняется, что с осенней усталостью 41% опрошенных планируют не бороться, а просто переждать, 27% участников находят силы в прогулках на свежем воздухе, 13% - в общении с близкими, а 11% поддерживают мотивацию через физическую активность. Теплые напитки и уютные ритуалы помогают справляться с хандрой 8% респондентам.

Уточняется, что 51% участников опроса хотели бы добавить в свою осень больше тепла, солнца и энергии, 17% полностью довольны своим досугом, тогда как 15% стремятся к новым впечатлениям, 12% не хватает личного времени, а 5% - живого общения.