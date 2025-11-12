Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью
00:15 12.11.2025
Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью
Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью - РИА Новости, 12.11.2025
Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью
общество, россия, осень
Общество, Россия, Осень
Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью

Rambler&Co: более 40 процентов россиян испытывают упадок сил и настроения осенью

Осень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 40% россиян испытывают заметный упадок энергии и настроения осенью, у 24% прослеживается легкая усталость, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Лишь 35% встречают осень с энтузиазмом, отмечая любовь к прохладе и особой атмосфере этого времени года, 24% опрошенных россиян признались в легкой усталости, но отметили, что сохраняют привычный ритм жизни, тогда как 41% испытывают заметный упадок энергии и настроения", - говорится в исследовании.
Девушка держит в руке желтый кленовый лист - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Врач рассказала об опасности для кожи осенью
28 октября, 03:19
Аналитики выяснили, что основными причинами апатии становятся природные факторы: 48% опрошенных ссылаются на недостаток солнца и тепла, объясняя свое стремление к домашнему уюту, 30% респондентов указали, что холод и дожди мешают им строить планы, а 15% признали психологические сложности с самоорганизацией, лишь 7% участников исследования отметили нехватку компании или вдохновения как ключевой фактор.
"Эмоциональный фон осени характеризуется преобладанием лени и апатии (37%), легкой меланхолии (27%), чувства уюта (20%) и ностальгии (11%). Лишь 5% респондентов испытывают в этот период воодушевление и вдохновение", - отметили аналитики.
В исследовании уточняется, что с осенней усталостью 41% опрошенных планируют не бороться, а просто переждать, 27% участников находят силы в прогулках на свежем воздухе, 13% - в общении с близкими, а 11% поддерживают мотивацию через физическую активность. Теплые напитки и уютные ритуалы помогают справляться с хандрой 8% респондентам.
Уточняется, что 51% участников опроса хотели бы добавить в свою осень больше тепла, солнца и энергии, 17% полностью довольны своим досугом, тогда как 15% стремятся к новым впечатлениям, 12% не хватает личного времени, а 5% - живого общения.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года, охват составил 116 544 интернет-пользователя.
Утренняя зарядка - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать распорядок дня осенью
19 октября, 03:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
