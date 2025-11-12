Рейтинг@Mail.ru
Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями
03:36 12.11.2025
Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями
Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями
в мире, сша, россия, василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал членов ООН управлять сокращениями

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Именно страны-члены ООН, а не секретариат, должны управлять сокращениями в организации, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Генеральный секретарь выдвинул идею о реформе организации, так называемая инициатива "ООН-80", которая подразумевает достаточно серьезные сокращения как персонала, так и дублирующих друг друга функций. Часть из этого можно поддержать, но вопрос в том, что управлять этим процессом должны страны-члены, а не секретариат, как это мы часто видели раньше", - сказал он.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%.
