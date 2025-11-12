https://ria.ru/20251112/odessa-2054506378.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 12.11.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины