Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки

КЕМЕРОВО, 12 ноя-РИА Новости. Заместитель генерального директора филармонии Кузбасса обвиняется во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

Как отмечается в релизе, заместитель генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры "Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова" в декабре 2023 года "получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тысяч рублей" за заключение договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, последующую его оплату, а также за общее покровительство по службе. Преступление выявлено УФСБ совместно с ГУМВД по Кемеровской области

Ведомство не называет имени фигурантки, но, согласно данным из открытых источников, речь идет о Наталье Струковой.

СУСК РФ по Кемеровской области "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", по месту жительства и на работе фигурантки проведены обыски, добавили в УФСБ.

"В ходе них изъяты денежные средства на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела… Следователем женщина была задержана", – отметили в пресс-службе СУСК.