Рейтинг@Mail.ru
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 12.11.2025 (обновлено: 11:20 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054406328.html
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки - РИА Новости, 12.11.2025
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
Заместитель генерального директора филармонии Кузбасса обвиняется во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:39:00+03:00
2025-11-12T11:20:00+03:00
кемеровская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251112/vzyatki-2054372329.html
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054305865.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, россия, происшествия
Кемеровская область, Россия, Происшествия
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки

Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки, возбуждено дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 12 ноя-РИА Новости. Заместитель генерального директора филармонии Кузбасса обвиняется во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Как отмечается в релизе, заместитель генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры "Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова" в декабре 2023 года "получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тысяч рублей" за заключение договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, последующую его оплату, а также за общее покровительство по службе. Преступление выявлено УФСБ совместно с ГУМВД по Кемеровской области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экс-начальник отдела Роспотребнадзора Кузбасса получила срок за взятки
05:04
Ведомство не называет имени фигурантки, но, согласно данным из открытых источников, речь идет о Наталье Струковой.
СУСК РФ по Кемеровской области "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", по месту жительства и на работе фигурантки проведены обыски, добавили в УФСБ.
"В ходе них изъяты денежные средства на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела… Следователем женщина была задержана", – отметили в пресс-службе СУСК.
В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Действиям взяткодателя в ходе предварительного следствия также будет дана правовая оценка.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК заявил о наличии данных о причастности Вороновского к получению взятки
Вчера, 18:43
 
Кемеровская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала