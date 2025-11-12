https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054406328.html
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
2025-11-12T10:39:00+03:00
2025-11-12T10:39:00+03:00
2025-11-12T11:20:00+03:00
кемеровская область
россия
происшествия
кемеровская область, россия, происшествия
КЕМЕРОВО, 12 ноя-РИА Новости. Заместитель генерального директора филармонии Кузбасса обвиняется во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Как отмечается в релизе, заместитель генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры "Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова" в декабре 2023 года "получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тысяч рублей" за заключение договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, последующую его оплату, а также за общее покровительство по службе. Преступление выявлено УФСБ совместно с ГУМВД по Кемеровской области
Ведомство не называет имени фигурантки, но, согласно данным из открытых источников, речь идет о Наталье Струковой.
СУСК РФ
по Кемеровской области "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", по месту жительства и на работе фигурантки проведены обыски, добавили в УФСБ.
"В ходе них изъяты денежные средства на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела… Следователем женщина была задержана", – отметили в пресс-службе СУСК.
В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Действиям взяткодателя в ходе предварительного следствия также будет дана правовая оценка.