В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разработан первый в России цифровой помощник с применением отечественных технологий искусственного интеллекта для обучения детей русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение".

"Группа компаний " Просвещение " разработала первого в России цифрового помощника с применением отечественных технологий искусственного интеллекта, который призван способствовать обучению детей русскому языку. Он называется "Мирон", - говорится в сообщении.

По словам директора "Просвещения" Михаила Кожевникова, сервис основан на отечественной языковой модели и имеет встроенные ограничения: не дает опасных советов и общается с учетом психолингвистических особенностей школьников.

« "Мирон" работает в режиме "вопрос-ответ". Он принимает задания в виде текста, голосового сообщения или фото. Простыми словами он объясняет ребёнку сложные темы, поддерживает его, учит самостоятельности, хвалит за успехи и мотивирует продолжать заниматься", - добавил Кожевников.

Он отметил, что цифровой помощник не заменяет учителя, а забирает на себя рутинную работу в разъяснении уже пройденных на уроках правил и в мотивации ребенка.