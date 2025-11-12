https://ria.ru/20251112/obuchenie-2054374127.html
В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку
В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку - РИА Новости, 12.11.2025
В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку
Разработан первый в России цифровой помощник с применением отечественных технологий искусственного интеллекта для обучения детей русскому языку, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2025
В России разработали цифровой помощник для обучения детей русскому языку
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Разработан первый в России цифровой помощник с применением отечественных технологий искусственного интеллекта для обучения детей русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Просвещение".
"Группа компаний "Просвещение"
разработала первого в России
цифрового помощника с применением отечественных технологий искусственного интеллекта, который призван способствовать обучению детей русскому языку. Он называется "Мирон", - говорится в сообщении.
По словам директора "Просвещения" Михаила Кожевникова, сервис основан на отечественной языковой модели и имеет встроенные ограничения: не дает опасных советов и общается с учетом психолингвистических особенностей школьников.
«
"Мирон" работает в режиме "вопрос-ответ". Он принимает задания в виде текста, голосового сообщения или фото. Простыми словами он объясняет ребёнку сложные темы, поддерживает его, учит самостоятельности, хвалит за успехи и мотивирует продолжать заниматься", - добавил Кожевников.
Он отметил, что цифровой помощник не заменяет учителя, а забирает на себя рутинную работу в разъяснении уже пройденных на уроках правил и в мотивации ребенка.
Апробация "Мирона" проводилась в 2024-2025 учебном году, в ней приняли участие около 2 тысяч школьников и учителей.