"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России
08:00 12.11.2025
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России - РИА Новости, 12.11.2025
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России
У Хельсинки большие проблемы: экономика, как пишут европейские СМИ, "едва стоит на ногах", а безработица растет. Но это не мешает направлять все больше средств... РИА Новости, 12.11.2025
финляндия
нато
финляндия
финляндия, нато
Финляндия, НАТО
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России

Зайнуллин: расходы Финляндии на оборону увеличат госдолг страны

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. У Хельсинки большие проблемы: экономика, как пишут европейские СМИ, "едва стоит на ногах", а безработица растет. Но это не мешает направлять все больше средств на оборону. Чем обернутся столь внушительные траты — в материале РИА Новости.

Бум безработных

В последние два десятилетия экономический рост в Финляндии практически застопорился, сказал в интервью Der Tagesspiegel экономист Йоонас Тухкури.
Причина — в структурных особенностях экономики.
"Структурное распределение отраслей, региональное распределение экономических зон, ассортимент продукции и существующие квалификации больше не являются достаточными условиями для международной конкуренции", — убежден Тухкури.
По данным немецкого издания, Финляндия на втором месте по числу безработных в Европе (почти десять процентов). Больше — только в Испании.
Безработица среди молодежи выросла до 23 процентов.
В 2023-м на грани бедности жило 16,9 процента населения.
В этом году Национальный банк прогнозирует рост экономики лишь на 0,3 процента. Госдолг непрерывно увеличивается — сейчас он более 82 процентов ВВП (по критериям членства в Европейском союзе допустимо 60 процентов).
Правительство Петтери Орпо, сформированное весной 2023-го, планировало создать 100 тысяч новых рабочих мест. Но сейчас их на 60 тысяч меньше, чем два года назад.
Экономист Йонас Тухкури считает, что для роста экономики нужно повышать уровень образования и компетентности населения.
Однако у финских властей другие планы: министр финансов Риикка Пурра хочет сэкономить миллиард евро до истечения в 2027-м срока полномочий правительства. Кроме того, обсуждается заморозка финансирования части программ высшего образования.
© AP Photo / Pavel GolovkinХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Хельсинки

"Находимся на передовой"

Пока ведомства сокращают расходы, затраты на оборону растут.
Финляндия вступила в НАТО два года назад, и ей нужно соблюдать требования альянса. Страны договорились увеличить затраты на оборону до пяти процентов ВВП к 2035-му.
При этом слабеющая в экономическом отношении Финляндия хочет достичь целевых показателей на три года раньше, пишет Tagesspiegel.
Сегодня Хельсинки тратит на оборону 6,5 миллиарда евро. В прошлом году было более чем на 500 миллионов меньше.
"Мы в некотором роде находимся на передовой", — сказал министр обороны Антти Хяккянен.
По его словам, странам НАТО следует наращивать расходы немедленно, а не растягивать процесс на десять лет.
Меж тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил: Россия не собирается ни на кого нападать, в том числе на Финляндию. Не верит в это и президент США Дональд Трамп. "Я не думаю, что это случится. <...> Вероятность этого, по-моему, крайне мала", — сказал американский лидер на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО

"Проедают резервы"

Экономика Финляндии сильно зависит от экспорта и состояния экономик соседей (Швеция, Германия, Россия (в прошлом), ЕС в целом), говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик.
Замедление и деглобализация мировой экономики, снижение спроса на промышленные товары, ограничение поставок энергоносителей и перебои в цепочках поставок поднимают цены, увеличивают издержки для фирм и затрудняют производство. А старение населения повышает нагрузку на бюджет (пенсии, здравоохранение) и сокращает потенциальный рост ВВП в ближайшем будущем, отмечает эксперт.
Антироссийские санкции привели к тому, что основные столпы финской экономики — промышленность, транспортная логистика, туризм — претерпели существенное падение. Россия была одним из ключевых рынков для финской продукции, подчеркивает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
"Сегодня Финляндия, финские граждане и компании пока еще "проедают накопленные резервы", но через года два страна столкнется с ситуацией тотального банкротства и обнищания населения", — уверен эксперт.
© Depositphotos.com / fordenЖители города Хельсинки, Финляндия
Жители города Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Depositphotos.com / forden
Жители города Хельсинки, Финляндия

Тяжелое бремя

Растущие расходы на оборону станут тяжелым бременем для финской экономики и бюджета.
"Власти Финляндии предполагают увеличение госдолга до 90 процентов ВВП к 2029-му, но, на мой взгляд, это слишком оптимистичный прогноз. Планка в 90 процентов будет преодолена в течение одного-двух лет", — говорит Зайнуллин.
Увеличение расходов может стать стимулом совокупного спроса и инвестиций в закупки, субконтракты и R&D (исследование и разработку) для оборонной промышленности, даст положительный вклад в экономический рост в среднесрочном периоде, считает, в свою очередь, Николай Новик.
"Но при этом увеличит бюджетный дефицит и государственный долг, потребует дополнительных источников финансирования, таких как увеличение налогообложения, перераспределение расходов или заем, что может непредсказуемо отразиться на общественных настроениях внутри страны", — объясняет эксперт.
Однако, если расходы будут сопровождаться структурными реформами и ростом производительности, эффект может быть нейтрально‑позитивным, добавляет Новик.
Пока НАТО и министр обороны Финляндии, перефразировав Дональда Трампа, заявляют: "трать, детка, трать", финская экономика едва держится на плаву. Среди негативных последствий — увеличение госдолга и риск недовольства населения.
© AP Photo / Sergei GritsЛюди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
Люди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Люди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
 
ФинляндияНАТО
 
 
