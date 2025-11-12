НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков

МОСКВА — РИА Новости. НДФЛ — основной вид прямых налогов, который исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц. Как посчитать сумму налога за год, самостоятельный расчет стоимости НДФЛ с помощью онлайн калькуляторов, подробно о ставках налога на доходы физических лиц в 2025 году — в материале РИА Новости.

Расчет НДФЛ

Налог на доходы физических лиц, в народе НДФЛ или подоходный налог, часто подвергается изменениям и вызывает большой интерес у граждан, так как это тот самый налог, который удерживается с каждого физического лица при получении практически любого дохода.

Лина Залевская, руководитель бухгалтерского агентства "Финпотоки" и образовательного центра для "Бухгалтерский квартал", приводит примеры доходов, с которых нужно оплатить налог каждому гражданину:

заработная плата;

если гражданин работал по договору и оказывал какие-то услуги, то с вознаграждения, выплаченного по договору ГПХ, нужно платить налог;

с продажи квартиры, земли или авто;

если сотрудник получил подарок на работе, его работодатель удержит НДФЛ и пополнит им бюджет;

дивиденды.

денежные подарки;

наследство;

пенсии;

гранты;

стипендии;

квартира, подаренная близкими родственниками.

Изменения по НДФЛ в 2025 году

С 1 января 2025 года был введен новый порядок расчета НДФЛ. Была введена прогрессивная шкала налогообложения и появилось большее количество ставок.

Основные нововведения в налоговом законодательстве

На смену двум действующим ступеням (13% и 15%) пришли пять:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200-416,7 тыс. руб. в месяц (2,4-5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс.-1,67 млн руб. в месяц (5-20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67-4,17 млн в месяц (20-50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Какие доходы облагаются по-новому

По новой шкале рассчитываются налоги с большинства доходов. К доходам от дивидендов и депозитов остаются привычные 13% и 15%. Но повышенная ставка применяется к доходам от 2,4 млн руб., а не от 5 млн, как раньше.

Такое же правило предлагают для продажи ценных бумаг. Льготный период непрерывного владения будет сохранен — 5 лет. Не нужно платить налог, если акции проданы позже. Но есть исключение: если доход от сделок превысит 50 млн руб., НДФЛ придется платить по прогрессивной шкале.

При продаже имущества работает такой же подход. Ставка 13% или 15% с разницы между ценой продажи и покупки. Повышенная ставка применяется с дохода выше 2,4 млн руб.

Ставки НДФЛ 2025 по доходам: таблица и примеры расчета

Узнать ставку НДФЛ в 2025 году несложно. Рассчитать налог по ней можно самостоятельно или с помощью специального калькулятора.

Базовые ставки НДФЛ для физических лиц

Ставка НДФЛ зависит:

от статуса человека: является ли гражданин налоговым резидентом России или нет;

видов дохода;

суммы годового дохода.

Резиденты в 2025 году платят налог по новой прогрессивной шкале.

Для нерезидентов:

30% — облагаются все доходы, если не предусмотрено иного, описанного ниже;

по пятиступенчатой шкале, если нерезидент дистанционно трудится по договору ГПХ или трудовому, и в договоре закреплен удаленный формат работы, а также если нанятый нерезидент — иностранец с особым статусом: работающий по патенту; высококвалифицированный специалист; участник программы переселения соотечественников; беженец и получивший временное убежище; член экипажа судна, гражданин государства — члена ЕАЭС.

Прогрессивная шкала налогообложения

Сумма налога при применении дифференцированных налоговых ставок по прогрессивной шкале будет исчисляться в следующем порядке:

Сумма дохода / год Ставка НДФЛ до 2,4 миллиона рублей 13% 2,4 — 5 миллионов рублей 312 000 руб + 15% от суммы, превышающей 2,4 млн руб 5 — 20 миллионов рублей 702 000 руб + 18% от суммы, превышающей 5 млн руб 20 — 50 миллионов рублей 3 402 000 руб + 20% от суммы, превышающей 20 млн руб свыше 50 миллионов рублей 9 402 000 руб + 22% от суммы, превышающей 50 млн руб

Как рассчитать НДФЛ самостоятельно

Первое, что необходимо сделать, — определить налоговую базу. Это доход, который может быть как в денежной форме, так и в натуральной. Из нее по определенной ставке в виде процента вычитается налог. Сумма, получившаяся процентом от дохода, и есть НДФЛ, который нужно уплатить в бюджет.

Сумма НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка

- Налоговой базой для уплаты НДФЛ, согласно ст.210 п.1 абз.1 НК РФ , является совокупность всех доходов налогоплательщика, полученных им в денежной форме, натуральной форме и в качестве материальной выгоды. Налоговую базу для каждого плательщика НДФЛ можно рассчитать по следующей формуле:

Налоговая база для уплаты НДФЛ = ДД + ДН + ДМ,

где ДД = денежный доход, ДН = доход в натуральной форме и ДМ = доход, полученный в качестве материальной выгоды. Об этом рассказала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Калькулятор НДФЛ онлайн

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн калькуляторы НДФЛ. Эти инструменты позволяют автоматически учитывать все необходимые данные, включая стандартные вычеты, налоговые льготы и другие факторы.

Калькулятор для расчета НДФЛ в 2025 году (с учетом расширения действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц):

Льготы и вычеты по НДФЛ в 2025 году

Налогоплательщики имеют право получить налоговый вычет по нескольким категориям затрат. Рассказываем, какие вычеты по НДФЛ в 2025 году.

Стандартные и социальные вычеты

Имущественные и инвестиционные вычеты

Инвестиционными налоговыми вычетами можно уменьшить налоговую базу, если гражданин имеет ценные бумаги, обращающиеся на российской бирже ( ст. 219.1 НК РФ ).

Порядок уплаты и сроки подачи декларации 3-НДФЛ

Важно знать, когда следует подавать в налоговую декларацию и вовремя оплатить начисленный налог. Отчетность по НДФЛ включает в себя подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также уплату налога в установленные сроки.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ в 2025 году

Налогоплательщики обязаны подавать декларацию до 30 апреля следующего года, а уплата налога должна быть произведена до 15 июля. Это правило остается неизменным.

Как оплатить НДФЛ через Госуслуги или ФНС

Проще всего оплатить налог на портале Госуслуги или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

На сайте налоговой необходимо зайти в личный кабинет, нажать "Пополнить ЕНС", ввести данные банковской карты и осуществить Единый налоговый платеж. Внесенные средства распределятся на имеющиеся начисления автоматически.

На портале Госуслуги необходимо перейти на вкладку начисления, выбрать нужный пункт и осуществить платеж.

Ответственность за неуплату НДФЛ

Неуплата или неполная оплата грозит наложением штрафа ( ст. 122 НК РФ ). Его размер оценивается в 20% от неуплаченной суммы НДФЛ.

Как работодатели удерживают и перечисляют НДФЛ

В большинстве случаев налоговый платеж в бюджет перечисляет работодатель. Сам налогоплательщик получает на руки сумму за вычетом НДФЛ.

Когда и как производится удержание

Удержание НДФЛ работодателем производится ежемесячно. Это происходит при начислении и выплате заработной платы сотрудникам.

Что делать, если налог удержан неверно

Если была удержана излишняя сумма НДФЛ, производится перерасчет и возврат средств налогоплательщику. Однако для этого сотрудник должен подать соответствующее заявление в налоговый орган лично или в электронном виде. Сделать это необходимо в течение трех лет со дня уплаты налога.

Частые вопросы о НДФЛ 2025

Отвечаем на самые распространенные вопросы про НДФЛ в 2025 году.

Какой НДФЛ в 2025 году для доходов свыше 5 млн рублей?

Для той части годового дохода, что находится в пределах от 5 млн рублей до 20 млн рублей включительно действует ставка 18%. Для части годового дохода от 20 млн рублей и до 50 млн рублей применяется ставка 20%. А на ту часть дохода, что превышает 50 миллионов рублей, накладывается ставка 22%. При этом повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а лишь к той части, что превышает порог.

Когда возвращают налоговый вычет?

Камеральная проверка после заполнения декларации длится до 3 месяцев. После 10 календарных дней дается на вынесение решения. Деньги поступят на счет в течение месяца после его принятия. В некоторых случаях возможно ускоренное получение налогового вычета. Упрощенный порядок действует при получении имущественного вычета.

Нужно ли платить НДФЛ при продаже квартиры?

Налог с продажи квартиры необходимо заплатить, если стоимость, по которой была продана недвижимость, превышает стоимость ее покупки. Однако НДФЛ начисляется лишь в случае, если вы владели объектом менее пяти лет (менее трех в некоторых случаях). Налогом облагается лишь полученный доход, то есть разница между стоимостью продажи и покупки жилья.

Как подать декларацию онлайн?

Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого перейдите в раздел "Доходы" — "Декларации".

Что изменится для самозанятых и нерезидентов?

В 2025 году расширили нововведения для нерезидентов страны, получающих доход в российском банке или сотрудничающих с российскими организациями. Для них также была введена прогрессивная шкала налогообложения. Самозанятые и ИП с изменениями не столкнулись, они продолжают уплачивать налог в рамках той же системы налогообложения, что и раньше.

Итоги: что важно знать о НДФЛ в 2025 году