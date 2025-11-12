Фестиваль "Новый маршрут" завершится марафоном лекций от ведущих ученых

© Фото предоставлено Управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

© Фото предоставлено Управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

© Фото предоставлено Управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" в СКФУ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) стартовал марафон научно-популярных лекций. Он станет одним из финальных мероприятий фестиваля "Новый маршрут", сообщили в пресс-службе вуза.

Всего за период с июня по ноябрь участие в мероприятиях фестиваля "Новый маршрут" приняли более 430 тысяч человек из 20 регионов России.

« "Фестиваль стал настоящим мостом между наукой и молодежью. Мы гордимся тем, что наш университет стал площадкой для такого масштабного проекта. Наука — это не просто набор формул и теорем, это путь к новым открытиям, возможностям и карьерным перспективам. Мы верим, что каждый участник фестиваля найдет здесь вдохновение и определится с выбором своего научного пути. Особенно важно, что проект объединяет молодежь со всего Северного Кавказа, создавая единое научное сообщество", — приводятся в сообщении слова и.о. ректора СКФУ профессора Татьяны Шебзуховой.

© Фото предоставлено Управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" в СКФУ © Фото предоставлено Управлением по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян Фестиваль "Новый маршрут" в СКФУ

Как сообщили организаторы, сегодня и завтра в СКФУ выступят ведущие отечественные эксперты. Тематика лекций разнообразна: от астрофизики и орнитологии до журналистики и нартского эпоса.

"Мы вышли за пределы не только своего вуза, но и региона и привлекли ученых из Москвы, Абхазии, Осетии, Дагестана, Чечни", — рассказала директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова.

Она отметила, что все лекции будут доступны онлайн.

"Мы предусмотрели в рамках проекта более 20 трансляций. У людей, которые не смогли приехать, чтобы послушать интересные лекции, будет возможность найти их в записи, например, на нашем сайте", — сказала Соколова.

По словам организаторов, в последний день фестиваля, 14 ноября, будут подведены результаты олимпиады "Шаг в науку", в которой приняли участие более 15 тысяч школьников, и конкурса творческих проектов "Маршрут построен!". В нем поучаствовали около трех тысяч человек.