Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:01 12.11.2025 (обновлено: 10:39 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/nauka-2053952150.html
Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях
Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях - РИА Новости, 12.11.2025
Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях
Пропаганда употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ — это самый распространенный тип деструктивного контента, с которым сталкиваются... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:01:00+03:00
2025-11-12T10:39:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
общество
россия
ольга колесникова
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053949953_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_7c8709127a09a7aa587abddd44e55daa.jpg
https://ria.ru/20251027/internet-2050799719.html
https://ria.ru/20250724/vzlom-2031024279.html
https://ria.ru/20250813/regulirovanie-2034913460.html
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053949953_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bc9abb7d11e0a6530db7ee3cd352a3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, российские инновации, общество, россия, ольга колесникова, telegram, цифровая трансформация, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вятский государственный университет, киров, наркотики, соцсети
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Общество, Россия, Ольга Колесникова, Telegram, Цифровая трансформация, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Вятский государственный университет, Киров, Наркотики, Соцсети

Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях

© Getty Images / Marina DemidiukПодросток использует смартфон
Подросток использует смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Marina Demidiuk
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пропаганда употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ — это самый распространенный тип деструктивного контента, с которым сталкиваются несовершеннолетние пользователи социальных сетей "Вконтакте" и Telegram. К такому выводу пришли ученые из ВятГУ в ходе масштабного исследования медиажанров, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Самые опасные жанры
Исследователи Вятского государственного университета выявили в социальных сетях "Вконтакте" и Telegram 11 жанров, в которых опасный для несовершеннолетних пользователей контент встречается чаще всего.
К ним относятся аниме, буктрейлеры и книжные аннотации (реклама книг для детей и подростков), фанфики, мультипликационные и кукольные видео для детей, прямые трансляции (стримы и треш-стримы), видеоигры, посты, сетевые комментарии, мемы, пранки, а также крипипаста.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученые создали рейтинг угроз, с которыми сталкиваются подростки в соцсетях
27 октября, 02:59
"Чрезмерная увлеченность фильмами и сериалами в жанре аниме может приводить к стрессам, депрессии, изменениям эмоционального состояния, социально-психологической дезадаптации, возникновению у подростков суицидального поведения. А чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к психической неуравновешенности, искаженному восприятию законов природы и миропорядка, вызвать агрессию или апатию, потерю контроля над собой", — рассказала профессор ВятГУ Ольга Колесникова.
Угрозы развитию личности
"Медиажанры опасны только тогда, когда их содержание имеет целью внедрить в сознание ребенка так называемые "антиценности" и настроить против своей страны, семьи, дружбы и уважения к старшим", — подчеркнула замдиректора Института гуманитарных и социальных наук ВятГУ Елена Щербинина, добавив, что анализ опасных жанров позволил выявить самые распространенные в них угрозы.
Самой массовой оказалась пропаганда наркотических и одурманивающих веществ (66,7 процента). На втором месте по популярности — распространение деструктивной идеологии (56,4 процента), на третьем — призывы к суициду (53,8 процента). Далее следуют вовлечение в конфликты по мигрантскому вопросу и сексуализация несовершеннолетних (по 51,3 процента), а также популяризация магии, колдовства и вредоносных практик духовного роста (по 46,2 процента).
Атака вируса - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Юрист рассказала, что делать при взломе аккаунта в соцсетях
24 июля, 03:45
Кто в группе риска и что делать
Наиболее уязвимыми для деструктивного влияния, по мнению исследователей, являются дети безучастных родителей.
"Целевая аудитория опасных пабликов — это дети в тех семьях, где члены семьи разных возрастов не находят общих интересов, не прислушиваются друг к другу, проводят мало времени с ребенком, не интересуются его внутренним миром и отправляют к гаджетам на воспитание", — объяснила Колесникова.
Она отметила, что легче всего манипулировать сознанием детей от трех до семи лет. А особенно склонны к подражанию моделям поведения, транслируемым в деструктивных медиажанрах, старшие подростки. В группе риска также находятся дети младшего школьного возраста. Для них характерна особая восприимчивость ко всему новому без критического анализа.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Регулирование соцсетей может войти в фокус внутренней политики России
13 августа, 02:31
Специалисты советуют родителям стать для ребенка другом, окружить его любовью и вниманием. Совместный досуг — лучший способ завоевать доверие и оградить от угроз в интернете.
Ученые призывают также активизировать подготовку специалистов по профилактике интернет-рисков девиантного поведения и компьютерной и игровой зависимости.
Исследование проводилось при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииОбществоРоссияОльга КолесниковаTelegramЦифровая трансформацияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Вятский государственный университетКировНаркотикиСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала