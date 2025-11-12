Ученые назвали самую массовую угрозу в соцсетях

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пропаганда употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ — это самый распространенный тип деструктивного контента, с которым сталкиваются несовершеннолетние пользователи социальных сетей "Вконтакте" и Telegram. К такому выводу пришли ученые из Пропаганда употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ — это самый распространенный тип деструктивного контента, с которым сталкиваются несовершеннолетние пользователи социальных сетей "Вконтакте" и Telegram. К такому выводу пришли ученые из ВятГУ в ходе масштабного исследования медиажанров, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Самые опасные жанры

Исследователи Вятского государственного университета выявили в социальных сетях "Вконтакте" и Telegram 11 жанров, в которых опасный для несовершеннолетних пользователей контент встречается чаще всего.

К ним относятся аниме, буктрейлеры и книжные аннотации (реклама книг для детей и подростков), фанфики, мультипликационные и кукольные видео для детей, прямые трансляции (стримы и треш-стримы), видеоигры, посты, сетевые комментарии, мемы, пранки, а также крипипаста.

"Чрезмерная увлеченность фильмами и сериалами в жанре аниме может приводить к стрессам, депрессии, изменениям эмоционального состояния, социально-психологической дезадаптации, возникновению у подростков суицидального поведения. А чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к психической неуравновешенности, искаженному восприятию законов природы и миропорядка, вызвать агрессию или апатию, потерю контроля над собой", — рассказала профессор ВятГУ Ольга Колесникова.

Угрозы развитию личности

"Медиажанры опасны только тогда, когда их содержание имеет целью внедрить в сознание ребенка так называемые "антиценности" и настроить против своей страны, семьи, дружбы и уважения к старшим", — подчеркнула замдиректора Института гуманитарных и социальных наук ВятГУ Елена Щербинина, добавив, что анализ опасных жанров позволил выявить самые распространенные в них угрозы.

Самой массовой оказалась пропаганда наркотических и одурманивающих веществ (66,7 процента). На втором месте по популярности — распространение деструктивной идеологии (56,4 процента), на третьем — призывы к суициду (53,8 процента). Далее следуют вовлечение в конфликты по мигрантскому вопросу и сексуализация несовершеннолетних (по 51,3 процента), а также популяризация магии, колдовства и вредоносных практик духовного роста (по 46,2 процента).

Кто в группе риска и что делать

Наиболее уязвимыми для деструктивного влияния, по мнению исследователей, являются дети безучастных родителей.

"Целевая аудитория опасных пабликов — это дети в тех семьях, где члены семьи разных возрастов не находят общих интересов, не прислушиваются друг к другу, проводят мало времени с ребенком, не интересуются его внутренним миром и отправляют к гаджетам на воспитание", — объяснила Колесникова.

Она отметила, что легче всего манипулировать сознанием детей от трех до семи лет. А особенно склонны к подражанию моделям поведения, транслируемым в деструктивных медиажанрах, старшие подростки. В группе риска также находятся дети младшего школьного возраста. Для них характерна особая восприимчивость ко всему новому без критического анализа.

Специалисты советуют родителям стать для ребенка другом, окружить его любовью и вниманием. Совместный досуг — лучший способ завоевать доверие и оградить от угроз в интернете.

Ученые призывают также активизировать подготовку специалистов по профилактике интернет-рисков девиантного поведения и компьютерной и игровой зависимости.