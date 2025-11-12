Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения
22:42 12.11.2025
В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения
В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения - РИА Новости, 12.11.2025
В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения
Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего, обвиняемого в хищении выплат в размере 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
Происшествия, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения

В Нальчике военного Хозумова осудили на десять лет за хищение 13 млн руб

НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего, обвиняемого в хищении выплат в размере 13 миллионов рублей, полученных за мнимые ранения, сообщила пресс-служба суда.
Уголовное дело в отношении военнослужащего по фамилии Хозумов поступило в Нальчикский гарнизонный военный суд в связи с изменением территориальной подсудности из Донецкого гарнизонного военного суда.
В суде установлено, что Хозумов на территории ДНР шесть раз с использованием самодельных взрывных устройств совершил членовредительство "путем умышленного получения минно-взрывных травм для создания видимости получения боевых ранений в ходе участия в боевых действиях".
После этого он каждый раз обращался за медицинской помощью, заявлял недостоверную информацию о получении им ранений в ходе боестолкновений с противником и получил социальные выплаты на общую сумму 13 миллионов рублей.
При этом он оставил себе лишь 5,6 миллиона рублей, а остальные деньги, согласно информации суда, передал другим участникам организованной группы.
Как отметил суд, Хозумов также, совершив в марте 2024 года членовредительство, уклонился от исполнения обязанностей военной службы.
Подсудимый полностью признал вину.
"По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с Хозумова в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 13 миллионов рублей.
Приговор, по данным пресс-службы, не вступил в законную силу.
Происшествия
 
 
