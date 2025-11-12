В Нальчике военного осудили за хищение выплат за мнимые ранения

НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего, обвиняемого в хищении выплат в размере 13 миллионов рублей, полученных за мнимые ранения, сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении военнослужащего по фамилии Хозумов поступило в Нальчикский гарнизонный военный суд в связи с изменением территориальной подсудности из Донецкого гарнизонного военного суда.

В суде установлено, что Хозумов на территории ДНР шесть раз с использованием самодельных взрывных устройств совершил членовредительство "путем умышленного получения минно-взрывных травм для создания видимости получения боевых ранений в ходе участия в боевых действиях".

После этого он каждый раз обращался за медицинской помощью, заявлял недостоверную информацию о получении им ранений в ходе боестолкновений с противником и получил социальные выплаты на общую сумму 13 миллионов рублей.

При этом он оставил себе лишь 5,6 миллиона рублей, а остальные деньги, согласно информации суда, передал другим участникам организованной группы.

Как отметил суд, Хозумов также, совершив в марте 2024 года членовредительство, уклонился от исполнения обязанностей военной службы.

Подсудимый полностью признал вину.

"По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с Хозумова в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 13 миллионов рублей.