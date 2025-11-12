Рейтинг@Mail.ru
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 12.11.2025 (обновлено: 10:52 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/naemniki-2054375666.html
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к украинскому подразделению беспилотных систем "Флэш", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:13:00+03:00
2025-11-12T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
мадагаскар
франция
великобритания
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
https://ria.ru/20250928/naemniki-2044853023.html
https://ria.ru/20251111/uslovie-2054144216.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мадагаскар
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадагаскар, франция, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мадагаскар, Франция, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ

Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США вошли в батальон ВСУ "Флэш"

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к украинскому подразделению беспилотных систем "Флэш", выяснило РИА Новости.
В начале октября РИА Новости выяснило, что в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение беспилотных систем в составе батальона "Флэш".
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Латиноамериканские наемники ВСУ попытались оправдаться в соцсетях
28 сентября, 05:34
Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях сообщение, что будущие операторы дронов из Мадагаскара, Франции и Великобритании уже проходят обучение в батальоне "Флэш".
К публикации прилагается видеозапись с этими наемниками. Один из них признался, что имеет опыт службы в британской армии в качестве пехотинца, а другой заявил, что работал пожарным.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
Вчера, 12:12
На видео также появляется вербовщик, заявляющий, что основным критерием при отборе является знание английского языка, тогда как наличие соответствующего опыта не является обязательным.
На страницах данной вербовочной структуры также размещено интервью американского наемника, который заявил, что с конца 2024 года воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, после чего перевелся в подразделение "Флэш" 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцари зимней кампании" ВСУ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМадагаскарФранцияВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала