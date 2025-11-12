Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к украинскому подразделению беспилотных систем "Флэш", выяснило РИА Новости.

В начале октября РИА Новости выяснило, что в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение беспилотных систем в составе батальона "Флэш".

Франции и Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях сообщение, что будущие операторы дронов из Мадагаскара Великобритании уже проходят обучение в батальоне "Флэш".

К публикации прилагается видеозапись с этими наемниками. Один из них признался, что имеет опыт службы в британской армии в качестве пехотинца, а другой заявил, что работал пожарным.

На видео также появляется вербовщик, заявляющий, что основным критерием при отборе является знание английского языка, тогда как наличие соответствующего опыта не является обязательным.

На страницах данной вербовочной структуры также размещено интервью американского наемника, который заявил, что с конца 2024 года воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, после чего перевелся в подразделение "Флэш" 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцари зимней кампании" ВСУ.