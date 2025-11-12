МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть прямым посланием от Запада Владимиру Зеленскому о том, чтобы он перестал злоупотреблять властью и противоречить интересам Вашингтона, пишет Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть прямым посланием от Запада Владимиру Зеленскому о том, чтобы он перестал злоупотреблять властью и противоречить интересам Вашингтона, пишет l'AntiDiplomatico

"Таким образом, антикоррупционное давление воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг для подготовки смены курса, если не смены власти", — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, недавний побег с Украины "кошелька" Зеленского Тимура Миндича показал глубокий разрыв между главой киевского режима и антикоррупционными агентствами. Отмечается также, что эти структуры могут сыграть ключевую роль в изменении баланса сил на Украине и даже привести к смене власти. В публикации упоминаются обсуждения последних дней о создании "правительства народного доверия", которое заменит нынешнее и ослабит позиции Зеленского

Подчеркивается также, что недавний скандал с НАБУ породил подъем общественных настроений на Западе, направленных на сокращение помощи Киеву

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.