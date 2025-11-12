Рейтинг@Mail.ru
15:10 12.11.2025 (обновлено: 17:26 12.11.2025)
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому
в мире, украина, киев, вашингтон (штат), герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому

l'AntiDiplomatico: НАБУ может быть рычагом для смены власти на Украине

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть прямым посланием от Запада Владимиру Зеленскому о том, чтобы он перестал злоупотреблять властью и противоречить интересам Вашингтона, пишет l'AntiDiplomatico.
"Таким образом, антикоррупционное давление воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг для подготовки смены курса, если не смены власти", — говорится в публикации.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
По мнению автора статьи, недавний побег с Украины "кошелька" Зеленского Тимура Миндича показал глубокий разрыв между главой киевского режима и антикоррупционными агентствами. Отмечается также, что эти структуры могут сыграть ключевую роль в изменении баланса сил на Украине и даже привести к смене власти. В публикации упоминаются обсуждения последних дней о создании "правительства народного доверия", которое заменит нынешнее и ослабит позиции Зеленского.
Подчеркивается также, что недавний скандал с НАБУ породил подъем общественных настроений на Западе, направленных на сокращение помощи Киеву.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
Вчера, 13:59
 
