"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2025
"Рычаг для смены власти". На Западе сделали предупреждение Зеленскому
Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть прямым посланием от Запада Владимиру Зеленскому о том, чтобы он перестал... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Усиление влияния Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть прямым посланием от Запада Владимиру Зеленскому о том, чтобы он перестал злоупотреблять властью и противоречить интересам Вашингтона, пишет l'AntiDiplomatico
.
"Таким образом, антикоррупционное давление воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг для подготовки смены курса, если не смены власти", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, недавний побег с Украины
"кошелька" Зеленского Тимура Миндича показал глубокий разрыв между главой киевского режима и антикоррупционными агентствами. Отмечается также, что эти структуры могут сыграть ключевую роль в изменении баланса сил на Украине и даже привести к смене власти. В публикации упоминаются обсуждения последних дней о создании "правительства народного доверия", которое заменит нынешнее и ослабит позиции Зеленского
.
Подчеркивается также, что недавний скандал с НАБУ
породил подъем общественных настроений на Западе, направленных на сокращение помощи Киеву
.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.