МВД рассказало, как не попасться на фишинг в мессенджерах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мошенники активно используют мессенджеры для выманивания личных данных и денег, для защиты от злоумышленников необходимо проверять аккаунт, с которого пишут, и защищать персональный аккаунт, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники активно используют Telegram и другие мессенджеры. Чтобы не потерять данные или деньги, достаточно следовать нескольким базовым правилам. Проверяйте, кто вам пишет. Часто злоумышленники создают аккаунты, похожие на официальные - банки, маркетплейсы, поддержку", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В ведомстве рассказали, что стоит сравнивать имя пользователя с указанным на официальном сайте и смотреть дату создания аккаунта. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из чатов, необходимо использовать только те, что есть на сайте компании.

"Проверяйте все ссылки перед кликом. Поддельные страницы выглядят почти как настоящие, но их цель - украсть логин, пароль или банковские данные", - добавили в управлении.

Правоохранители посоветовали не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и проверять, куда они ведут. Также стоит входить в сервисы только через официальное приложение или сайт.

"Защитите свой аккаунт. Включите двухфакторную аутентификацию и PIN-код в настройках мессенджера. Обновляйте приложения — старые версии могут содержать уязвимости. Используйте сложные пароли и менеджер для их хранения", - сообщили в ведомстве.