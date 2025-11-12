Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году
Ставропольский край
Ставропольский край
 
16:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/msp-2054536543.html
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году - РИА Новости, 12.11.2025
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае достигло 330 тысяч за первые 9 месяцев этого года, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:51:00+03:00
2025-11-12T16:51:00+03:00
ставропольский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ставропольский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году

Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч за 9 месяцев 2025 года

© iStock.com / shapechargeМужчина во время работы в мастерской
Мужчина во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / shapecharge
Мужчина во время работы в мастерской. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае достигло 330 тысяч за первые 9 месяцев этого года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Это на 21% больше, чем годом ранее, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
"За год мы приросли почти на 58 тысяч новых предпринимателей и предприятий. Для нас это подтверждение результативности системы поддержки бизнеса", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Созданные в последние годы в крае государственные фонды предоставляют льготные займы со ставкой от 1% годовых, бесплатное обучение и всестороннюю помощь в открытии своего дела. Отдельный комплекс мер создан для ветеранов СВО, членов их семей и бизнеса, работающего на нужды фронта.
Среди новых инструментов — первый региональный маркетплейс "Сделано на Ставрополье", который помогает продвигать ставропольских производителей в цифровой среде. Еще один проект, который запустили в октябре этого года, — "День производителя". Его цель — наладить сотрудничество между местным бизнесом и крупными инвесторами.
"Всего же в крае, благодаря президентскому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", бизнесу доступно около 70 мер поддержки. И это не предел. Мы в тесном контакте со ставропольскими предпринимателями и продолжаем работу по внедрению новых механизмов помощи", — заключил Владимиров.
Ставропольский крайТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
