Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае достигло 330 тысяч за первые 9 месяцев этого года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Это на 21% больше, чем годом ранее, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"За год мы приросли почти на 58 тысяч новых предпринимателей и предприятий. Для нас это подтверждение результативности системы поддержки бизнеса", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Созданные в последние годы в крае государственные фонды предоставляют льготные займы со ставкой от 1% годовых, бесплатное обучение и всестороннюю помощь в открытии своего дела. Отдельный комплекс мер создан для ветеранов СВО, членов их семей и бизнеса, работающего на нужды фронта.

Среди новых инструментов — первый региональный маркетплейс "Сделано на Ставрополье", который помогает продвигать ставропольских производителей в цифровой среде. Еще один проект, который запустили в октябре этого года, — "День производителя". Его цель — наладить сотрудничество между местным бизнесом и крупными инвесторами.