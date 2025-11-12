https://ria.ru/20251112/moskva-2054599770.html
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных - РИА Новости, 12.11.2025
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных
Автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в Москве на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:49:00+03:00
2025-11-12T19:49:00+03:00
2025-11-12T19:49:00+03:00
https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
москва
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных
В Москве водителям посоветовали выезжать только на зимней резине на выходных
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в Москве на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В эти выходные синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД
рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве
обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 метров в секунду и понижение температуры до минус 5 градусов. Также возможна гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, если водители еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то им рекомендуется использовать для поездок городской транспорт.
"Просим быть особенно аккуратными на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Будьте внимательными, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон", - добавляется в сообщении.