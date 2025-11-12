Рейтинг@Mail.ru
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных - РИА Новости, 12.11.2025
19:49 12.11.2025
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных
Автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в Москве на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2025
2025
В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных

В Москве водителям посоветовали выезжать только на зимней резине на выходных

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в Москве на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В эти выходные синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 метров в секунду и понижение температуры до минус 5 градусов. Также возможна гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, если водители еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то им рекомендуется использовать для поездок городской транспорт.
"Просим быть особенно аккуратными на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Будьте внимательными, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон", - добавляется в сообщении.
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
