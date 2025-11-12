Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли новый вид городского транспорта - РИА Новости, 12.11.2025
18:52 12.11.2025
В Москве открыли новый вид городского транспорта
В Москве открыт новый вид городского транспорта Москвы - трамвайный диаметр Т1, он соединит метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке
2025
москва, россия, сергей собянин, общество
Москва, Россия, Сергей Собянин, Общество
В Москве открыли новый вид городского транспорта

Собянин: в Москве отрыли трамвайный диаметр Т1

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramЗапуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Москве открыт новый вид городского транспорта Москвы - трамвайный диаметр Т1, он соединит метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы - трамвайный диаметр Т1. Длина маршрута Т1 - 27 километров, он соединит метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке", - написал Собянин в мессенджере MAX.
© РИА НовостиТрамвайный диаметр Т1
Он отметил, что московские трамвайные диаметры фактически станут линиями наземного метро. Они пройдут через центр и тем самым свяжут между собой отдалённые районы столицы. До многих мест в городе на трамвае будет добираться быстрее, чем на метро.
"Первым этапом создания МТД стало открытие новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. До запуска этого участка здесь не ходил городской транспорт, а маршруты трамваев заканчивались в центре и не пересекали его. Теперь на её базе запустили первый трамвайный диаметр. Он свяжет 13 районов Москвы, 4 железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы", - уточнил мэр.
Он подчеркнул, что МТД станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метро и будут работать по стандартам наземного уличного метро, обеспечивая быстрые, комфортные и надёжные поездки с минимальными интервалами.
"На диаметр выйдут 50 первых в России трамваев "Львёнок-Москва" с автономным ходом. 64 остановки расположены через каждые 300–400 метров, а интервал движения будет 6 минут - это минимальный интервал для такого крупного проекта", - рассказал Собянин.
Он уточнил, что для удобства горожан трамваи №13 и №39, курсирующие по участкам линии Т1, продолжат свою работу. При этом средний интервал движения на совмещённых отрезках пути сократится с 10 до 4 минут.
