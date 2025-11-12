МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва видит приготовления Европы к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Милитаризация Европы
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В октябре президент Владимир Путин заявил, что Москва ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету реагирует быстро, подчеркнул он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
