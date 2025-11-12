Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет.