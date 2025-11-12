Рейтинг@Mail.ru
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
15:52 12.11.2025 (обновлено: 16:36 12.11.2025)
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле
Москва видит приготовления Европы к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:52:00+03:00
2025-11-12T16:36:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
дмитрий песков
россия
москва
европа
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле

Песков: Москва видит, что Европа готовится к войне с ней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва видит приготовления Европы к войне с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Милитаризация Европы
14 августа, 08:00

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран — членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

Песков отметил, что увеличение военных бюджетов европейских стран ведет к перенапряжению их экономики и более тяжелым последствиям в среднесрочной перспективе. При этом Россия всегда понимала, что опасность войны существует, и принимала меры для своей безопасности.
В октябре президент Владимир Путин заявил, что Москва ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету реагирует быстро, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мало не покажется: Москва даст гарантии безопасности всем желающим
28 октября, 15:52
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
 
В мире Россия Москва Европа Дмитрий Песков
 
 
Версия 2023.1 Beta
