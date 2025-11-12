https://ria.ru/20251112/moskva-2054476507.html
В московской школе старшеклассник напал на учителя
В московской школе старшеклассник напал на учителя - РИА Новости, 12.11.2025
В московской школе старшеклассник напал на учителя
Ученик десятого класса напал на педагога в столичной школе, учителя госпитализировали, проводится внутреннее расследование, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:19:00+03:00
2025-11-12T14:19:00+03:00
2025-11-12T20:15:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
https://ria.ru/20251111/ubiystvo-2054126039.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В московской школе старшеклассник напал на учителя
В Москве госпитализировали учителя после нападения десятиклассника в школе
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученик десятого класса напал на педагога в столичной школе, учителя госпитализировали, проводится внутреннее расследование, сообщается в Telegram-канале Департамента образования Москвы.
"Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент: ученик десятого класса напал на педагога. Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что школа проводит внутреннее расследование.