В московской школе старшеклассник напал на учителя
14:19 12.11.2025 (обновлено: 20:15 12.11.2025)
В московской школе старшеклассник напал на учителя
В московской школе старшеклассник напал на учителя

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученик десятого класса напал на педагога в столичной школе, учителя госпитализировали, проводится внутреннее расследование, сообщается в Telegram-канале Департамента образования Москвы.
"Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент: ученик десятого класса напал на педагога. Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что школа проводит внутреннее расследование.
