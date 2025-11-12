В московской школе старшеклассник напал на учителя

"Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент: ученик десятого класса напал на педагога. Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирована", — говорится в сообщении.