https://ria.ru/20251112/moskva-2054444521.html
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение - РИА Новости, 12.11.2025
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение
Движение для транспорта открыто на улице Новый Арбат, на улице Тверская, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной после временных перекрытий,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:31:00+03:00
2025-11-12T12:31:00+03:00
2025-11-12T12:31:00+03:00
новый арбат
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054414251_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_cfba9683f71f49853146f9b81fbc9559.jpg
https://ria.ru/20251110/efimov-2053914258.html
новый арбат
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054414251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbfb0be9fe709f7f14612e965708e8a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый арбат, москва, общество
Новый Арбат, Москва, Общество
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение
В центре Москвы открыли движение после временных перекрытий