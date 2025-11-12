Рейтинг@Mail.ru
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/moskva-2054444521.html
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение - РИА Новости, 12.11.2025
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение
Движение для транспорта открыто на улице Новый Арбат, на улице Тверская, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной после временных перекрытий,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:31:00+03:00
2025-11-12T12:31:00+03:00
новый арбат
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054414251_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_cfba9683f71f49853146f9b81fbc9559.jpg
https://ria.ru/20251110/efimov-2053914258.html
новый арбат
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054414251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbfb0be9fe709f7f14612e965708e8a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый арбат, москва, общество
Новый Арбат, Москва, Общество
На перекрытых участках в центре Москвы открыли движение

В центре Москвы открыли движение после временных перекрытий

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Движение для транспорта открыто на улице Новый Арбат, на улице Тверская, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной после временных перекрытий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в дептрансе сообщали о временном закрытии движения для транспорта на данных участках.
"Движение открыто на улице Новый Арбат, на улице Тверская, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
10 ноября, 15:42
 
Новый АрбатМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала